Ludwigshafen – Bundestagswahl 2025 – Briefwahlanträge sind ab sofort möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wer Briefwahl für die voraussichtlich am 23. Februar 2025 stattfindende Bundestagswahl beantragen möchte, kann dies bereits jetzt formlos der Stadtverwaltung mitteilen. Die Antragstellung ist per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de oder auf dem Postweg an die Stadtverwaltung Ludwigshafen, Wahlamt, Postfach 21 12 20, 67012 Ludwigshafen, möglich. Wichtig ist die Angabe von Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie der vollständigen Meldeadresse. Falls die Briefwahlunterlagen nicht an die Meldeadresse, sondern an eine abweichende Anschrift geschickt werden sollen, muss auch diese abweichende Anschrift bereits jetzt angegeben werden.

Der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt voraussichtlich ab Anfang Februar. Erst dann sind Stimmzettel nach Zulassung der Parteien und Einzelbewerber verfügbar.

Quelle Stadt Lu