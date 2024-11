Hockenheim – Hockenheimer Advent vom 29. November bis 01. Dezember 2024

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das erste Adventswochenende steht vor der Tür und damit auch endlich wieder der

Hockenheimer Advent.

Vom 29. November bis 1. Dezember verwandelt sich der Hockenheimer Marktplatz in einen

stimmungsvollen Adventsmarkt, der mit seinem vielfältigen Angebot und seiner besonderen

Atmosphäre jeden in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Die über 40 weihnachtlich

geschmückten Holzhütten und Stände bieten eine breite Palette an kulinarischen

Köstlichkeiten, kunsthandwerklichen Dekorationen und weihnachtlichen Geschenkartikeln.

Von heißem Glühwein, Kinderpunsch, hausgemachtem Eierlikör, regionalem GlühGin,

frischen Waffeln, herzhaften Bratwürsten und leckeren, gebrannten Mandeln, bis hin zu

liebevoll gestalteten Adventskränzen und handgefertigten Schmuckstücken ist für jeden

Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Auch unsere Weinpatenstadt Duttweiler ist wieder

mit einem Stand vertreten durch das Weingut Zöller-Lagas und ihren herausragenden

Winzerweinen. Ebenso Hohenstein-Ernstthal, die Hockenheimer Partnerstadt aus Sachsen,

die mit Erzgebirgischen Nussknackern und Weihnachtsdekorationen im Foyer der

Stadthalle vertreten ist.

Dank der vielen Sponsoren gibt es auch in diesem Jahr wieder an allen drei Tagen die

große Weihnachtsbühne, mit einem abwechslungsreichen Programm. Es wird eine

großartige Mischung aus sportlichen Darbietungen, wie mit den Garden der beiden

Hockenheimer Carnevalsvereinen oder der WingTsun Schule geboten, aber auch

stimmungsvolle musikalische Beiträge der unterschiedlichsten Chöre und natürlich

weihnachtliche Melodien von Hockenheimer Musik- und Orchestervereinen werden zu

hören sein. Den jeweiligen Abschluss am Abend machen am Freitag Riveved, am Samstag

AMOkoustic feat. Lorena Huber und Martin Orth am Sonntag. Davor gibt es am Sonntag

zum ersten Mal ab 17:30 Uhr das „KaraWeihnachtsHogge“, bei dem nicht nur jeder

Besucher mitsingen und mittanzen, sondern auch zum Instrumental-Playback bekannter

weihnachtlicher Musikstücke live ins Mikrofon trällern kann.

Wer sich jetzt schon sicher ist, dass er auf der Weihnachtsbühne singen möchte, kann sich ab sofort bei der Stadthalle/

Pumpwerk über folgende E-Mail-Adresse anmelden: c.baz@stadthalle-hockenheim.de. Alle

anderen können gerne spontan sich einen Song an diesem Nachmittag heraussuchen und

ihn danach performen. Der Spaß und die gute Laune sind garantiert. Das gesamte

Bühnenprogramm ist auf der Homepage des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) und

auf den aushängenden Plakaten per QR-Code auf dem Adventsmarkt nachzulesen. „Wir

möchten unseren nachhaltigen Gedanken beibehalten und haben uns auch in diesem Jahr

wieder dazu entschlossen alle Informationen zum Hockenheimer Advent digital abzubilden.

Auch auf einen großen geschlagenen Tannenbaum in der Mitte des Marktplatzes

verzichten wir wie im letzten Jahr. Dafür gibt es den imposanten Weihnachtsbaum vor der

evangelischen Kirche, der von den Stadtwerken mit Hilfe der Feuerwehr mit Lichtern

geschmückt ist.“, so HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin.



Die offizielle Eröffnung des Adventsmarkts findet am Freitag, den 29. November um 18:30

Uhr auf der Bühne mit dem Weihnachtsprolog des Hockenheimer Christkindes Hanna statt,

die schon zum zweiten Mal die himmlische Botschafterin ist. Die Begrüßung der

Adventsmarktgäste übernehmen im Anschluss daran Oberbürgermeister Marcus Zeitler

und die Geschäftsführerin des HMVs Birgit Rechlin mit der amtierenden Weinprinzessin

Eva I. aus Duttweiler.

Mit der Eröffnung startet auch das Gewinnspiel vom HMV in Kooperation mit Globus im

Talhaus. An jeder Hütte liegen die Mitmachkarten aus. Einfach ausfüllen und an der Bühne

in die dafür vorgesehene Lostrommel werfen. Das Gewinnspiel geht bis Samstag 17:45

Uhr. Das Mitmachen lohnt sich, denn ab 17:45 Uhr werden unter allen Teilnehmern 15

Weihnachtsputen von Globus vom Hockenheimer Christkind gezogen. Ab Montag können

die Gewinner ihren Preis dann im Globus tiefgefroren abholen.

Vor dem großen Weihnachtsbaum vor der evangelischen Kirche wird in diesem Jahr das

Spenden-Feuer von der CDU ausgesetzt. Dafür gibt es den Geschenke-Pflückbaum zum

Selbstpflücken, der mehrmals am Tag und am Abend gefüllt wird. Dahinter stehen 15

geschmückte Weihnachtsbäume von Hockenheimer Kindergärten und Schulen, die ihre

gebastelten Schätze dort aufgehängt haben. Auf dem Weg zur Kirche befindet sich bereits

zum zweiten Mal die selbstgebaute Krippe der diesjährigen Konfirmanden. Auch im

Innenbereich der evangelischen Kirche ist an diesen drei Tagen viel geboten, wie der

Kreativkreis mit Verkauf von selbstgefertigten Adventskränzen und

Weihnachtsdekorationen, die damit den Hockenheimer Advent bereichern.

Ebenso die gegenüberliegende Pestalozzi Schule gehört zum Weihnachtsensemble mit der

Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim, der traditionell im Eingangsbereich

der Schule die Kunstwerke von über 20 Künstlern und Künstlerinnen ausstellt. Die

Vernissage der Kunstausstellung findet am Freitag, 29. November um 18:00 Uhr statt. Der

Eintritt ist selbstverständlich frei.

Im Innenhof der Stadthalle sind neben weiteren Holzhütten auch ein Kinderkarussell und

die große bekannte Weihnachtspyramide mit handgefertigten Holzfiguren, die aus

Hohenstein-Ernstthal stammen.

Den bewährten Kinderbereich in der Stadthalle am Samstag und Sonntag gibt es ebenfalls

wieder. Hier werden neben der Weihnachtsbäckerei und dem Weihnachtsbasteln, die beide

durch das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk betreut werden, das Glücksrad des

Generationenbüros stehen. Ganz neu ist die Fotomotivwand der Jungen Union, um ein

stimmungsvolles Erinnerungsfoto mit nach Hause zu nehmen. Daneben wird das Christkind

im Foyer für das ein oder andere Foto, aber auch für alle Weihnachtswünsche für Klein und

Groß bereitstehen. Sie wird auch wieder für alle Kinder ein kleines Geschenk in Form von

Schokonikoläusen aus fair gehandeltem Kakao vom HMV im Gepäck haben. Im kleinen

Saal der Stadthalle können Kinder kostenlos verschiedene Überraschungsweihnachtsfilme

ansehen und weihnachtliche Geschichten aus Kinderbüchern lauschen, die von HMV-

Vorstandsmitglied Bianca-Colette Riemer-Merkel gelesen und vom Team der

Stadtbibliothek Hockenheim ausgesucht wurden.

Anlässlich des Hockenheimer Advents ist das Parken auf dem Marktplatz in der Zeit vom

25. November bis 4. Dezember nicht möglich. Parkmöglichkeiten stehen rund um den

Marktplatz und auf dem Parkplatz in der Ottostraße bereit. Der HMV bittet darum, das Auto

an diesen Tagen stehen zu lassen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Für

letzteres gibt es am Eingang zum Adventsmarkt einen Fahrradparkplatz. In der Stadthalle

stehen auch wieder eine Vielzahl an Toiletten zur Verfügung.

Öffnungszeiten des Hockenheimer Advents:

Freitag, 29. November von 17-21:30 Uhr

Samstag, 30. November von 15-21:30 Uhr

Sonntag, 01. Dezember von 15-20:00 Uhr

Quelle: Hockenheimer Marketing Verein e.V.