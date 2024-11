Heidelberg – Startschuss für sensationelle Unterhaltung – Martin Scharff feiert im Schloss mit fast 300 Gästen seine neue Show

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg. Heidelberg. Es ist dunkel und auf dem Schlossgelände sind die Touristen des Tages verschwunden. Doch hinter dem riesigen Schlosstor erklingt laute Musik, der Schlosshof ist mit Kerzen und einem Weihnachtsbaum geschmückt und auch der Königssaal leuchtet weithin sichtbar. Bereits zum vierten Mal erweckt Spitzenkoch und Veranstalter Martin Scharff mit seiner Musik-Dinner-Show an insgesamt 25 Abenden das Schloss im Winter zum Leben. Am Donnerstag feierten rund 300 Gäste die Premiere von „The Music of Phil Collins & Genesis meets Kay Scheffel” und bestätigten mit viel Applaus den Erfolg seines Konzepts.

Scharff ist nicht nur kulinarisches Zugpferd, sondern konzipiert seine Shows selbst, sucht die Bands aus und sorgt Abend für Abend für einen reibungslosen Ablauf in der Küche. Die Umsetzung einer modernen Show in einem historischen Schloss ist immer ein logistischer Kraftakt, der nur mit einem großen und eingespielten Team funktioniert. „So etwas gibt es in keinem anderen Schloss. Wir profitieren von einer großen Schlossküche, aber die Örtlichkeiten sind dennoch speziell und nicht vergleichbar mit anderen Locations”, erklärt Scharff.

Welthits, die zum Mitsingen anregen

Diesmal hat der gebürtige Dinkelsbühler mit „True Collins” die beste Phil Collins & Genesis Tribute Band nach Heidelberg geholt, die bis zum 25. Januar ein wahres Musikfeuerwerk entfachen wird. Mitsingen und Mittanzen gehören bei den Musik-Dinner-Shows im Heidelberger Schloss ohnehin immer dazu. Aber Songs wie „Another Day in Paradise” oder „You’ll Be In My Heart” – aus dem Disney-Film „Tarzan”, für den Phil Collins einen Oscar gewann –, laden besonders dazu ein. Wer die Augen schließt, wenn Frontmann Tom Ludwig die legendären Hits singt, der glaubt, das Original zu hören.

Erstmalig im Heidelberger Schloss steht Kay Scheffel als Conférencier auf der Bühne. Er hat in seiner Karriere schon durch viele Dinnershows geführt, unter anderem viele Jahre im Mannheimer Palazzo. Jetzt versprüht er seinen Humor zwischen den Musikeinlagen und hat dafür fast seine ganze Familie mitgebracht – die Kay Society. So bezeichnet der erfolgreiche Bauchredner liebevoll seine witzige und ständig wachsende Company ausgefallener Charaktere, mit der er sein Publikum bespaßt. Im Heidelberger Rampenlicht steht mit ihm das kauzige Las Vegas Showgirl Juanita. Aber auch Scheffels cooler „Bluts Brother” mit dem er extra für die Show auch einen Song einstudiert hat.

Wer Scheffel kennt, der wartet aber gespannt auf seine Parodien auf Heinz Erhardt. Zu sehr ähnelt er doch der bereits 1979 verstorbenen Komikerlegende. Mit „und noch ein Witz” leitet er die herrlichen Reime à la Erhardt ein, die immer zum Schmunzeln, aber doch auch mal zum Nachdenken anregen dürfen. Kay Scheffel gelingt die liebevoll moderierende Umarmung der Live-Musik, für die True Collins sorgt. Songs wie „Land of Confusion” oder „Easy Lover” schallen dank noch mehr Technik im Saal mit sattem Sound.

Nach Herzenslust genießen und verkosten

Ruhiger wird es dagegen automatisch, wenn die Gäste die verschiedenen Gänge des Menüs genießen dürfen. In vier Gängen zeigt Scharff einmal mehr seine Stärke im Spiel mit Aromen und saisonalen Zutaten. Seine Gerichte liefern spannendes Entertainment für den Gaumen und füllen den Magen wohlig. Selbst die Weinkarte ist Scharffs Angelegenheit, für deren Auswahl er sich ebenfalls jedes Jahr viel Zeit nimmt. Neben seinem „Echt Scharff Cuvée Rouge” aus Spätburgunder und Schwarzriesling aus dem Hause Philipp Kuhn, präsentiert er dieses Jahr auch die Weine von den Heidelberger Weingütern Clauer und Müller. Auch bei den alkoholfreien Weinen wurde in diesem Jahr viel Wert auf eine große Vielfalt gelegt. Mit dem alkoholfreien Sektaperitif Guubii von Goodvines aus Rieslingtrauben und einem Hauch Essigkreation sowie den Weinen vom Weingut Zotz aus Heitersheim ist alkoholfreier Genuss garantiert. „Im Gesamtpaket ist ohnehin alles inbegriffen, bei uns kann jeder nach Herzenslust bestellen und viel probieren”, so Scharff.

Sehr gut angekommen sind allerdings auch die Tickets für 99 Euro in Parkett 3, die erstmals dieses Jahr ohne Getränke gebucht werden konnten. „Die haben wir sehr schnell verkauft. Damit können wir Gästen, die weniger trinken möchten oder keinen Wert auf Weinbegleitung legen, trotzdem das Musik-Dinner-Erlebnis bieten.” Doch für alle Gäste ist die Show im Heidelberger Schloss erneut ein Gesamterlebnis aus Kulinarik, mitreißender Live-Musik und einem unvergleichlichen Kay Scheffel.

