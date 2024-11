Heidelberg – City of Literature: Stadt zeichnet Gewinner des Jubiläumsschreibwettbewerbs aus 307 Einsendungen bei „Eine Stadt schreibt“ – Preisgelder für die zehn besten Geschichten

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstagnachmittag kam es, am Rheinufer in Gimbsheim, durch die Feuerwehr und der Polizei, zu einer Rettungsaktion. Zuvor wurde eine vollbekleidete, männliche Person, welche augenscheinlich in den Rhein gefallen war, gemeldet. Die Angaben konnten durch mehrere, am Rhein befindliche Personen, bestätigt werden. Da die beschrieben Person, am letztmalig bekannten Standort, ... Mehr lesen »