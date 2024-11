Rhein-Pfalz-Kreis – Pkw mit deutlichen Mängeln in Dudenhofen kontrolliert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (19.11.2024), gegen 13 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass ein junger Mann in einer Bäckerei-Filiale in der Bismarckstraße eine Machete gezogen habe. Der Mann habe die Bäckerei im Anschluss verlassen und sei in unbekannte Richtung davongelaufen. In der Kanalstraße konnten Polizeikräfte wenig später einen auf die Beschreibung passenden ... Mehr lesen »