Rhein-Pfalz-Kreis – Kultkino “Capitol” zeigt Filmüberraschung aus 1954

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie eine Zeitreise in die 1950er Jahre mutet ein Besuch im Capitol LichtspielTheater Limburgerhof an. Weithin sichtbar lockt neongrün leuchtend der charakteristische Schriftzug ins “Capitol”. An der Hausfassade fällt die Wandmalerei des Künstlers Addi Schaurer ins Auge, die den damaligen Zeitgeist atmet. Das Gebäude ist ein Wahrzeichen für Limburgerhof und steht mittlerweile unter Denkmalschutz.

Für den Besucher ist einladend ein roter Teppich ausgerollt. Beim Betreten des Kinos geht die

Zeitreise weiter. Es gibt keine Computerkasse, sondern altmodische Rollenkarten und man kann

nur bar bezahlen. Viele Besucher sind Stammkunden und werden persönlich begrüßt. Vor Filmbeginn gibt es keine nervende Kinowerbung. Lediglich Filmtrailer informieren über das zukünftige Programm. Die Inneneinrichtung und der riesige Kinosaal verströmen den Charme der Nierentisch-Ära. Rund 280 Sitzplätze bieten ausreichend Beinfreiheit. Zur Begrüßung gibt es eine kurze Filmeinführung, dann werden die nostalgischen Tütenlampen gedimmt und der Film beginnt. Wirkt das Interieur zunächst wie aus der Zeit gefallen, trifft das nicht auf die Projektion und den Ton zu, die beide auf dem neuesten Stand der Technik sind. So können die Zuschauer nun in bequemen Sitzen auf großer Leinwand und bei bester Akustik in das Filmgeschehen eintauchen und alles Drumherum ausblenden – Kino wird zum Erlebnis.

Und so begann es vor 70 Jahren. “Limburgerhof erhält in Kürze modernen Theatersaal – Planung

läuft bereits auf vollen Touren”, berichtet am 17. Februar 1953 die Tageszeitung “Die Rheinpfalz”.

Und am 4. Dezember 1954 ist es dann so weit, der erste Filmstreifen flimmert über die Leinwand:

“Sauerbruch- das war mein Leben”. Die Wahl des Films erfolgte eher aus Verlegenheit, denn die

bevorzugte “Feuerzangenbowle” war wegen des Konkurrenzdrucks unter den Kinos nicht zur Eröffnung zu bekommen. Es gab das Raschig-Filmtheater, das Park-Theater Mutterstadt, das Metropol Friesenheim, Scala Oppau, Alhambra Mundenheim, Central Oggersheim, Roxy Oggersheim, Lichtspiele Dannstadt. Übrig nach nunmehr 70 Jahren ist nur noch das Capitol in Limburgerhof.

Zum 70-jährigen Jubiläum am 4.12.2024 bieten wir unseren Kinobesuchern ein besonderes Erlebnis: Wir zeigen einen Film aus dem Jahre 1954. Es ist nicht “Sauerbruch” und auch nicht die “Feuerzangenbowle”, denn die ist aus dem Jahr 1944. Lassen Sie sich überraschen!

Der Eintritt zu dieser Jubiläumsveranstaltung beträgt 1 DM, alternativ 1 EUR.

Das aktuelle Capitol-Programm gibt es auf www.capitol-limburgerhof.com

