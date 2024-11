Neustadt a.d. Weinstraße – Polizei meldet mehrer Handy- und Gurtverstöße

Neustadt a.d. Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer Kontrollstelle der Polizei in Neustadt an der Weinstraße am 20.11.2024 in der Branchweilerhofstraße wurden zahlreiche Handy- und Gurtverstöße festgestellt. In Zeitraum zwischen 14.30 h und 15.45 h konnte bei insgesamt 12 Verkehrsteilnehmern geahndet werden, dass diese verbotswidrig ein Mobiltelefon beim Fahren benutzten. Daneben wurden 5 festgestellt und bei einem Fahrzeug wurde festgestellt, dass der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten wurde.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße