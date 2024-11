Mannheim – IHK-Umfrage zu Weihnachtsmärkten in der Region 2024 – Weihnachtsmärkte in 55 Kommunen der Region

Mannheim, 19. November 2024. Mit dem Beginn der Adventszeit starten die ersten Weihnachtsmärkte im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Wie die diesjährige Umfrage unter allen 83 Kommunen im IHK-Bezirk Rhein-Neckar ergab, finden in 55 Städten und Gemeinden Weihnachtsmärkte statt. „Weihnachtsmärkte ziehen viele Menschen in die Innenstädte und Ortszentren der Region. Dadurch tragen sie zu einem attraktiven und vielfältigen Angebot bei und haben einen positiven Effekt auf den Umsatz vieler Einzelhändler in der Adventszeit“, erklärt IHK-Präsident Manfred Schnabel.

Zwischen dem 25. November und dem 23. Dezember gibt es täglich die Gelegenheit, in der Region winterliche Leckereien, Kunsthandwerk und Handgemachtes zu entdecken sowie gesellige Stunden zu verbringen. Auflistung aller Weihnachtsmärkte unter: www.ihk.de/rhein-neckar/weihnachtsmaerkte

Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar