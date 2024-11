Mannheim – IGMH feiert 50-jähriges Jubiläum – Eine Erfolgsgeschichte der Bildungsgerechtigkeit und Talentförderung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die IGMH feierte am Mittwoch (20. November 2024) mit einem großen Jubiläumsfest ihr 50-jähriges Bestehen. Schülerinnen und Schüler nahmen in ihrem Jubiläumsprogramm die Gäste mit auf eine multimediale Zeitreise durch die Schulgeschichte. Bürgermeister Dirk Grunert gratulierte der Schulgemeinschaft herzlich zu diesem besonderen Jubiläum und würdigte die beeindruckende Entwicklung der IGMH, die als „Versuchsschule” begann und heute eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen der Stadt ist.

Die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) wurde vor fünf Jahrzehnten als Ganztagsschule ins Leben gerufen – eine Entscheidung, die damals von intensiven politischen Debatten begleitet wurde. Der damalige Kultur-, Sport- und Schulbürgermeister Manfred David setzte sich mit Nachdruck dafür ein, dass die Schule als Versuchsschule starten konnte. Heute zeigt sich, dass sich dieses Engagement gelohnt hat: Die IGMH ist mit rund 1600 Schüler*innen und etwa 165 Lehrer*innen nicht nur die größte allgemeinbildende Schule der Stadt, sondern auch eine der gefragtesten Bildungseinrichtungen über die Stadtgrenzen hinaus, die mit ihrem Konzept des gemeinsamen längeren Lernens Maßstäbe in der Bildungsgerechtigkeit setzt.

„Gemeinsam länger lernen – das ist nicht nur ein pädagogischer Ansatz, sondern ein wichtiger Beitrag für mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit hier in Mannheim. Die IGMH beweist, dass das Ringen um diese Schule vor 50 Jahren richtig und wichtig war. Sie ist ein Aushängeschild unserer Bildungslandschaft”, betonte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert.

Neben ihrer Rolle als Vorreiterin in der Bildungsgerechtigkeit hat die IGMH auch einen hervorragenden Ruf als „Eliteschule des Sports”. Viele Schülerinnen und Schüler dieser Schule zählen zu den vielversprechendsten Talenten und haben es in Nationalmannschaften oder zu nationalen und internationalen Wettkämpfen geschafft. Damit leistet die Schule einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger Athletinnen und Athleten.

Die Stadt Mannheim investiert auch weiterhin in die Infrastruktur der Schule. Im kommenden Jahr soll die neue Dreifachsporthalle und die modernisierten Freisportanlagen eingeweiht werden. Mit Blick auf die neue Turnhalle brachte Bürgermeister Grunert zur Jubiläumsfeier drei neue Fußbälle mit und überreichte sie Rektor Rainer Mickelat als Gastgeschenk, dabei wünschte er der Schulgemeinschaft noch viele weitere sportliche und pädagogische Erfolge.

Quelle: Text / Foto – Stadt Mannheim