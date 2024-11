Ludwigshafen – Bundestagsabgeordneter Armin Grau (Grüne) zur Entscheidung über die Krankenhausreform im Bundesrat

Edesheim/Roschbach / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Innerhalb 45 Minuten wurden gestern Morgen (19.11.2024, 8 Uhr bis 8.45 Uhr) neun Autofahrer mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert, weil sie in der Staatsstraße sich nicht an die 30km/h-Beschränkung hielten. Der Schnellste war mit 48 km/h unterwegs. In der 70er Zone auf der L 516/Abzweigung Roschbach überschritten 14 Verkehrsteilnehmer ... Mehr lesen »