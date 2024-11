Ludwigshafen – 22-Jähriger zieht Machete in einer Bäckerei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (19.11.2024), gegen 13 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass ein junger Mann in einer Bäckerei-Filiale in der Bismarckstraße eine Machete gezogen habe. Der Mann habe die Bäckerei im Anschluss verlassen und sei in unbekannte Richtung davongelaufen. In der Kanalstraße konnten Polizeikräfte wenig später einen auf die Beschreibung passenden 22-Jährigen unter Vorhalt der Dienstwaffe in Gewahrsam nehmen und zu einer Polizeidienststelle verbringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Videoaufnahmen zeigen, dass der 22-Jährige die Machete plötzlich und ohne erkennbaren Anlass aus seiner Jacke zog, sie in die Luft hielt und unmittelbar danach wieder einsteckte, ohne Personen konkret zu bedrohen oder zu verletzen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)