Heidelberg – Live und legendär: Der Heidelberger Jugendtanztag – Große Bühne für junge Tänzerinnen und Tänzer am 7. Dezember im Karlstorbahnhof – Vorverkauf läuft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 600 Tänzerinnen und Tänzer live erleben und ausgefeilte Dance-Choreos bewundern: das ist am Samstag, 7. Dezember 2024, zwischen 13.30 Uhr und Mitternacht im Karlstorbahnhof in der Südstadt möglich. Seit mehr als drei Jahrzehnten gibt diese einzigartige Veranstaltung hunderten jungen Menschen eine große Bühne vor begeistertem Publikum. Teilnehmende aus Heidelberg, der Metropolregien und Stuttgart sind am 7. Dezember dabei. Veranstalter sind das Haus der Jugend und der Stadtjugendring e. V.

Zwei Tanzproduktionen sind anlässlich des zehnten Jubiläums der UNESCO City Of Literature Heidelberg in enger Zusammenarbeit des Hauses der Jugend mit dem Kulturamt entstanden. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ab 13.30 Uhr auf das Stück „Was macht die Nacht“ freuen, das um 15.30 Uhr wegen der hohen Zuschauernachfrage nochmals aufgeführt wird. Am Stück nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Dirk Gieselmann und Stella Dreis mit Zeichentrickfilmen und Projektionen sind rund 200 Kinder und Jugendliche aus dem Haus der Jugend beteiligt. Außerdem steht das Moderndance-Projekt mit Jugendlichen der Gruppe von Elina Flock zu Texten von Philipp Herold auf dem Programm. Ab 17.30 Uhr präsentieren Jugendliche in unterschiedlichsten Tanzrichtungen ihre Fähigkeiten. Ab 20 Uhr startet der abendliche große Hip-Hop-Contest, umrahmt von Special Guests und vielen Überraschungen.

Ticktes gibt es für 4 bis 15 Euro im Vorverkauf bis 29. November im Café Plan B im Haus der Jugend, Römerstraße 87, immer von 16 bis 19 Uhr. Restkarten gibt es an der Abendkasse im Karlstorbahnhof.