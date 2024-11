Heidelberg – City of Literature: Jubiläumsfeier im Karlstorbahnhof am 29. November – Anmeldung bis 25. November möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das große Finale steht kurz bevor: Seit dem Programmstart im März wird in Heidelberg gelesen, erzählt und geschrieben, aber auch diskutiert, gelacht und gefeiert. Beinahe ein ganzes Jahr lang reihte sich Veranstaltung an Veranstaltung, um ein besonderes Jubiläum zu feiern – Heidelberg darf seit zehn Jahren den Titel „UNESCO City of Literature“ tragen. Höhepunkt der Festivitäten soll die große Jubiläumsfeier am Freitag, 29. November 2024, ab 18 Uhr im Karlstorbahnhof sein. Die Veranstaltung wird eröffnet von Dr. Roman Luckscheiter, Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, und Martina Pfister, Bürgermeisterin für Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Ergänzt wird das Programm durch vielfältige Tanz-, Musik- und Literaturbeiträge von Künstlerinnen und Künstlern aus Heidelberg und weiteren UNESCO-Literaturstädten. Die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt, um Anmeldung per E-Mail an kulturamt@heidelberg.de bis spätestens Montag, 25. November 2024, wird gebeten.

Während des Jubiläumsjahres wurde auf vielen kleineren und größeren Veranstaltungen insbesondere die Vernetzung hervorgehoben – durch Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern aus den „Cities of Literature“ der Welt wie auch von lokalen Akteurinnen und Akteuren, aber auch durch den niedrigschwelligen Ansatz des Programms. Die klare Botschaft war: Heidelberg soll eine Literaturstadt für alle sein. Diese Vielfalt soll auch das Programm der Jubiläumsfeier widerspiegeln: Sofie Morin und Frank Barsch aus Heidelberg lesen aus ihren Werken, die im Rahmen des Projekts „The Green House“ in diesem Jahr entstanden sind. Die Texte verarbeiten Eindrücke, die sie an besonderen Naturorten im „UNESCO Global Geopark Odenwald-Bergstraße“ erlebt haben. Mit Anne Fritz steht nicht nur eine Heidelberger Nachwuchsautorin auf der Bühne, die 15-Jährige ist auch bei den Literaturscouts aktiv und Gewinnerin eines Schreibwettbewerbs der „UNESCO City of Literature“ Kuhmo in Finnland. Aus der ukrainischen Literaturstadt Lviv reist Olha Povoroznyk für eine Lesung an und Argo Vals aus der estnischen Literaturstadt Tartu begleitet die Heidelberger Autorin Anne Richter auf der Gitarre.

Musikalisch wird der Abend eröffnet von Dorothea von Albrecht am Cello. Einen besonderen tänzerischen Beitrag steuert das Haus der Jugend bei: Das Stück „Stühle“ zum Song „Fly me to the Moon“ ist eine Auskopplung aus einem Tanzprojekt zu dem Buch „Was macht die Nacht?“ von Dirk Gieselmann und Stella Dreis, welches rund 200 Kinder zwischen 4 und 14 Jahren unter der Leitung von Uschy Szott einstudiert haben. Catherine Guerin und Ensemble zeigen einen Auszug aus „Reading Dances“. Eine Hip-Hop-Choreographie haben Toni Landomini (Toni-L) und Bryan Vit mit Schülerinnen und Schülern des Hölderlin-Gymnasiums einstudiert.

Im Anschluss an das Programm der Jubiläumsfeier haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, sich auszutauschen und internationale Gäste aus anderen UNESCO Cities of Literature zu treffen. Wer den weiteren Abend auch noch in der Südstadt verbringen möchte, hat die Möglichkeit, direkt im Karlstorbahnhof weiterzufeiern: Dort beginnt ab 21 Uhr „Die Ü-Disko für alle über…“ mit Klassikern zwischen Disco, Funk und 80er bis zur Gegenwart. Im benachbarten Karlstorkino zeigt das Medienforum um 22 Uhr den Film „Factotum“ auf der Grundlage der gleichnamigen und autobiographisch geprägten Romanvorlage von Charles Bukowski im Analogformat als 35mm-Kopie.

Heidelberg als Mitglied im Creative Cities Network

Zum 1. Dezember 2014 wurde die Stadt Heidelberg von der UNESCO als City of Literature zum Zweck internationaler Kooperationen in das weltweite Netzwerk der UNESCO Creative Cities aufgenommen. Derzeit umfasst dieses Netzwerk 350 Städte aus über 100 Ländern in den sieben Sparten Literatur, Musik, Gastronomie, Volkskunst/Kunsthandwerk, Film, Medienkunst und Design, darunter sieben bundesdeutsche Städte: Berlin (Design), Hannover (Musik), Heidelberg (Literatur), Karlsruhe (Medienkunst), Mannheim (Musik), Potsdam (Film) und Bremen (Literatur). Das Netzwerk der UNESCO Cities of Literature umfasst nunmehr 53 Städte in 39 Ländern, die international zusammenarbeiten.

Die professionellen Akteurinnen und Akteure der Heidelberger Literaturszene sind in der „Literaturversammlung“ organisiert und treffen sich zum regelmäßigen Austausch. 2022 gründete sich in Heidelberg überdies die Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der UNESCO City of Literature Heidelberg“ mit zahlreichen wechselnden Akteurinnen und Akteuren verschiedener literaturspezifischer Berufssparten, die zusätzlich ein eigenes Konzept „Mehr Literatur wagen“ mit weiteren Projektvorschlägen für lokale Projekte beigetragen hat.

Weitere Informationen sowie die digitale Jubiläumsbroschüre finden sich online unter www.cityofliterature.de. In den Sozialen Medien ist die Literaturstadt Heidelberg zu finden unter www.facebook.com/LiteraturstadtHeidelberg und unter www.instagram.com/unescocreativecityheidelberg.