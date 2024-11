Heidelberg – Bürgerbeteiligung: Öffentliche Sitzung des Arbeitskreises am Dienstag, 26. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste öffentliche Sitzung des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung findet am Dienstag, 26. November 2024, von 18 bis 20 Uhr in der B-Fabrik, Raum B_Creative, Bergheimer Straße 104, im Stadtteil Bergheim statt. Schwerpunktmäßig werden die Ergebnisse der Experimentierphase zur digitalen Beteiligungsplattform vorgestellt und diskutiert. Darüber hinaus wird die Sitzung einen aktuellen Stand zu den Handlungsempfehlungen der letzten Evaluation der Bürgerbeteiligung geben. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf die Themen der kommenden Sitzung.

Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können am Anfang der Sitzung allgemeine Fragen zur Bürgerbeteiligung in Heidelberg stellen und anschließend die weitere Sitzung verfolgen. Zur besseren Planung wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an buergerbeteiligung@heidelberg.de gebeten.

Heidelberger Leitlinien für Bürgerbeteiligung

Dem Arbeitskreis Bürgerbeteiligung gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung an. Die Heidelberger Leitlinien für Bürgerbeteiligung wurden im Juli 2012 vom Gemeinderat beschlossen und bilden die Grundlage für die Beteiligungsverfahren bei zahlreichen wichtigen Projekten der Stadt. Eine der wesentlichen Aufgaben des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung ist es, die Entwicklung mitgestaltender Bürgerbeteiligung in Heidelberg in der Gesamtperspektive kritisch und konstruktiv zu begleiten, zu beobachten, zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung abzuleiten.

Ergänzend: Weitere Information zum Arbeitskreis und die Protokolle der vergangenen Sitzungen finden Interessierte online unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung

