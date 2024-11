Zeiskam – Einbruch in Lagerhalle

Zeiskam/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Montagabend, 18.11.2024 bis zum frühen Dienstagmorgen, 19.11.2024, in eine Lagerhalle In der Sauheide ein. Die Täter verschafften sich Zutritt über ein Fenster und entwendeten unter anderem aus einem Tresor Bargeld in unbekannter Höhe. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht zum besagten Sachverhalt Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274-9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau