Wiesloch – Tankstelle überfallen – Mitarbeiterin mit Pistole bedroht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Um kurz nach 18:30 Uhr betrat am Montag ein Mann eine Tankstelle an der Schatthäuser Straße in Wiesloch-Baiertal. Kurz danach lief er zu einer an der Kasse stehenden Mitarbeiterin, bedrohte sie plötzlich mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Täter alleine im Verkaufsraum war, kam der Drohung nach und befüllte eine Tüte mit Scheinen und Münzgeld. Dies dauerte dem Täter offensichtlich zu lange und er entriss der Frau die weiße Plastiktüte. Dann rannte er in Richtung Schatthausen davon. Seine Beute hatte einen niedrigen dreistelligen Wert. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen einer schweren räuberischen Erpressung.

Das Alter des vermummten Tatverdächtigen schätzt die Mitarbeiterin auf 20 bis 40 Jahre. Er war ungefähr 165 cm groß. Bekleidet war er mit einer hellgrauen, weiten Jogginghose, einer schwarzer Basecap, einer schwarzen Jacke (ähnlich einer Bomberjacke), schwarzen Sneaker mit weißen Applikationen sowie schwarzen Handschuhen mit weißem Reflektorstreifen entlang des Zeigefinders beziehungsweis des Handrückens. Der bislang unbekannte Mann hatte sich mit einer Sturmhaube oder einem Tuch maskiert. Dazu trug er eine Sonnenbrille mit schmalen, länglichen Gläsern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.