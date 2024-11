Weinheim – Bahnhof wird jetzt täglich gereinigt Deutsche Bahn und Stadt im guten Austausch

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Deutsche Bahn und Stadt im guten Austausch – Schnelles Handeln für Bürger und Gäste und im Hinblick auf die Heimattage 2025

Die Weichen sind gestellt: Die Deutsche Bahn (DB) und die Stadt Weinheim haben sich über die Unterhaltung und Verschönerung des Weinheimer Hauptbahnhof ausgetauscht. „Es war ein sehr positives und konstruktives Gespräch”, fasste Bürgermeister Andreas Buske zusammen. Der Technische Dezernent der Stadtverwaltung traf sich mit Andrea Kadenbach, der Leiterin des Bahnhofsmanagements Mannheim, vor Ort, gemeinsam mit seinem Referenten Patrick Walter und Tiefbauamtsleiter Udo Wolf.

Dabei konnte die Bahnvertreterin bereits von Änderungen beim Bahnhofsmanagement berichten. Zum Beispiel wurde der Reinigungszyklus auf eine tägliche Reinigung durch die DB erhöht; dazu zählt die Reinigung des Empfangsgebäudes, der Bahnsteige, der südlichen Personenunterführung sowie der Treppenabgänge in beiden Unterführungen. Der städtische Bauhof reinigt die nördliche Unterführung, für die er zuständig ist, sowieso schon täglich. Eingesetzt wird jetzt auch ein neuer Nass-Sauger gegen feuchte Verunreinigungen.

Schnelle Maßnahmen wurden im Hinblick auf das Heimattage-Jahr 2025 vereinbart. Denkbar sind auch Werbebanner für die Heimattage.

Zu diesem besonderen Jahr sind Grundreinigungen der Unterführungen und Malerarbeiten vorgesehen, um unter anderem das Tropfen von der Decke einzudämmen. An den Festwochenenden der Heimattage kann sich die Bahn auch vorstellen, weitere Servicemitarbeiter einzuteilen, um das Ankommen in Weinheim zu erleichtern. Spannend auch: Über den neuen Mängelmelder der Stadt, der zum Beginn des Jahres 2025 „online“ geschaltet werden soll, sollen Beschwerden der Kunden direkt an die DB weitergeleitet werden, um ein effektives Beschwerdemanagement zu ermöglichen.

Mittelfristig stehe der Weinheimer Bahnhof ohnehin auf der Sanierungsliste der Deutschen Bahn, stellte Andrea Kadenbach in Aussicht, denn im Jahr 2027 ist eine Kernsanierung der Unterführungen geplant – schon aus technischen Gründen. Auch sie freute sich über die nun verbesserte Kommunikation zwischen der Bahn und der Stadt.

Daher soll es nun regelmäßige Treffen der Akteure geben, um die Erfolge zu bewerten und weitere Maßnahmen jeweils zu besprechen. Der nächste Termin ist gleich im Februar nächsten Jahres. Dann stehen die Heimattage schon vor der Tür.

Quelle Stadt Weinheim