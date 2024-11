Viernheim – Mann löst Polizeieinsatz aus

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Dienstagmorgen (19.11.) hat ein Mann in einem Wohnhaus in der Georg-Büchner-Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 9 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem er eine Familienangehörige mit einem Messer bedroht haben soll. Im Anschluss soll er das Wohnhaus verlassen haben. Sofort begaben sich mehrere Einsatzkräfte in die Fahndung. Er konnte schließlich gegen 12 Uhr

von Beamtinnen und Beamten in der Nähe zum Wohnhaus festgenommen werden. Derzeit wird eine psychologische Begutachtung angeregt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

