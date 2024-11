Sinsheim – E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Nachdem gegen 15 Uhr der Berufsfeuerwehr Mannheim ein Gasleck in der Müllverbrennungsanlage in der Otto-Hahn-Straße gemeldet und in der weiteren Folge die Diffenestraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste, konnte die Schadstelle lokalisiert und der Stickstoffaustritt gestoppt werden. In der Folge konnte die Diffenestraße ab 16.40 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr ... Mehr lesen »