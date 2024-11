Neustadt – Leuchtender Adventskalender am Neustadter Rathaus

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar.In diesem Jahr werden die wunderbaren Motive der Künstlerin Jutta Votteler alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt begeisterten. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird an jedem Abend um 17:45 Uhr (am 24. Dezember bereits um 12:00 Uhr) ein neues Fenster am Neustadter Rathaus (Marktplatz 1) beleuchtet.

Die aus Ludwigshafen stammende Künstlerin lebt in Berlin. Eines ihrer Hauptthemen ist die fantasievolle Darstellung von Tieren und Pflanzen in einer Welt voller Farben und Formen. Besucherinnen und Besucher können hautnah verfolgen, welches Motiv in der Dunkelheit erstrahlt. Der Adventskalender ist ein gemeinsames Projekt der Bürgerstiftung lebenswerte Stadt Neustadt an der Weinstraße und der Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH, unterstützt durch lokale Betriebe und Sponsoren.

Die bisherigen Künstler des XXL-Adventskalenders:

2019: Mitglieder des Kunstvereins Neustadt

2020: Illustrator, Kinderbuchautor und Schriftsteller Horst Eckert, besser bekannt als Janosch

2021: Pop-Art-Ikone James Rizzi

2022: Kinderbuchillustratorin Annette Swoboda

2023: Landauer Künstler Xaver Mayer

2024: Künstlerin Jutta Votteler

Ausstellung in der Villa Böhm mit Werken von Jutta Votteler:

Eine Ausstellung in der Villa Böhm (7. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025) bietet die Möglichkeit, die Werke der diesjährigen Künstlerin zu erleben. Die Eröffnung ist am Freitag, 6. Dezember, 19:00 Uhr.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Mittwoch bis Freitag, 16:00 bis 18:00 Uhr

Samstag und Sonntag, 11:00 bis 13:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr

Am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Der Weihnachtsmarkt der Kunigunde findet vom 25. November bis 22. Dezember auf dem Marktplatz, dem Juliusplatz und an den Wochenenden im Rathausinnenhof statt. Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt durch Oberbürgermeister Marc Weigel am Sonntag, 1. Dezember um 17:30 Uhr.

Alle Informationen zum Programm gibt es unter neustadt.eu/weihnachtszeit.

Quelle Foto – Weihnachtsmarkt der Kunigunde in Neustadt an der Weinstraße © kgp.de

Quelle Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße

170 – Stadtmarketing Tourist, Kongress und Saalbau GmbH