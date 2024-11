Neustadt – Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis persönlich ansprechBar

Neustadt / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis ist für die Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer persönlich ansprechBar. Am Mittwoch, den 20. November 2024, von 16:00 bis 17:00 Uhr im Gemeindehaus Hanhofen (Hauptstraße 38, Hanhofen) und am Freitag, den 22. November 2024, von 15:00 bis 16:00 Uhr im Rathaus Römerberg (Am Rathaus 3, Römerberg). “Gerade in der aktuellen Zeit ist mir der direkte Austausch wichtig. Deshalb freue ich mich auf die Gespräche mit Ihnen”, so Isabel Mackensen-Geis.

Isabel Mackensen-Geis

Mitglied des Deutschen Bundestages