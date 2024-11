Mannheim – Wettbewerb „Mensch miteinander!” zur Förderung von integrativem Engagement – Mannheimer Bürgerstiftung spendet 30 000 Euro

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Beim Finale des Förderwettbewerbs „Mensch miteinander!” der Mannheimer Bürgerstiftung freuten sich zwölf integrationsfördernde Projekte über insgesamt 30 000 Euro an Spendengeldern. 26 Projekte wurden zum Wettbewerb eingereicht. Um ins Finale zu gelangen, mussten die Teilnehmenden am Ende einer dreiwöchigen Abstimmung auf der Website der Bürgerstiftung unter den stimmenstärksten zehn Projekten landen. Zum Sieger wählte die Jury um den Mannheimer Oberbürgermeister und Stiftungsrat Christian Specht das Projekt „Kinder stärken, Grenzen wahren” von ampelfit. Das Projekt wird von der Bürgerstiftung mit 10 000 Euro gefördert.

„Es ist ein gutes Gefühl, Oberbürgermeister einer Stadt zu sein, die die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Engagement jeden Tag ein Stück besser machen. Alle für den Preis ‚Mensch Miteinander!’ eingereichten Projekte sind ein großer Gewinn für das Zusammenleben in Mannheim”, betonte Oberbürgermeister Christian Specht bei der Preisverleihung und erklärte: „Das Projekt von ‚ampelfit’ hat den ersten Platz belegt. Es setzt sich ein für starke Kinder, gelebte Kinderrechte und weniger Gewalt. Diese wichtigen Ziele wollen wir mit dem Hauptpreis von 10 000 Euro unterstützen.” Ampelfit bietet bedürfnisorientierte Selbstbehauptungskurse für Kinder an, damit sie eigene Grenzen besser wahrnehmen, einordnen und kommunizieren können. Knapp dahinter landete im Ranking der Jury das soziale Café „Die Villa”, ein Ort der interkulturellen Begegnung, des gemeinsamen Essens und Spielens. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Vereins Kinderreich Rhein-Neckar und der Evangelischen Schönaugemeinde Mannheim. Die Bürgerstiftung fördert „Die Villa” mit 5 000 Euro. MediNetz Rhein-Neckar wiederum ermöglicht unversicherten Menschen aus Mannheim und der Region Zugang zu Gesundheitsversorgung und wird von der Bürgerstiftung mit 2 000 Euro unterstützt.

Der vom Stiftungsvorstand vergebene Sonderpreis „Held der Straße”, dotiert mit 3 000 Euro, wurde in diesem Jahr erstmals doppelt vergeben. Er ist als einziger Förderpreis nicht an einen Erfolg in der Abstimmung gebunden. Die Preisträger sind der „Thekenchor” der IG POP und das Projekt „Müttersprache” des gleichnamigen Vereins. Der „Thekenchor” fördert mit seinem inklusiven Ansatz die Teilhabe an Musik für alle, die sonst wenig Zugang zu kulturellen Aktivitäten haben. Das Projekt „Müttersprache” bietet geflüchteten und migrierten Frauen kostenlosen Deutschunterricht und parallele Kinderbetreuung, um ihnen den Weg zur gesellschaftlichen Partizipation zu ebnen und eine sprachliche Grundlage für den Alltag zu schaffen. „Mit dem ‚Helden der Straße’ unterstützen wir Projekte, die es zwar in der Abstimmung nicht unter die stärksten zehn geschafft haben, die wir aber für das Zusammenleben in Mannheim als sehr wertvoll erachten”, so Stiftungsvorsitzender und Sparkassen-Chef Stefan Kleiber.

Ohne finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung musste am Finalabend in den Räumen der Sparkasse Rhein Neckar Nord am Mannheimer Paradeplatz kein Projektverantwortlicher nach Hause gehen. Auch die sieben weiteren Finalisten erhielten je 1 000 Euro Projektförderung: der ASB Region Mannheim/Rhein-Neckar, der Rhein-Neckar Schwimm- und Sportverein Mannheim, die Heavens Fighter Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe, die Alevitische Gemeinde Rhein-Neckar-Kreis, der Malteser Hilfsdienst Mannheim, die PSG Mannheim und die Evangelische Vogelstang-Gemeinde gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena.

Der Spendenwettbewerb „Mensch miteinander!” wurde 2024 zum fünften Mal durchgeführt. Mehr als 100 Vereine, Initiativen und allein Engagierte reichten seit dem ersten Wettbewerbslauf 2018 ihre Projekte ein; 63 393 Stimmen sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Abstimmungsphasen seither. Mit Erfolg: 147 000 Euro an Fördergeldern flossen für das Miteinander in die Region. Neben der finanziellen Förderung steht für die Bürgerstiftung vor allem die Vernetzung der Initiativen untereinander und die Öffentlichkeitsarbeit für die Engagierten im Vordergrund.

Zum fünften Mal ehrte die Mannheimer Bürgerstiftung integratives Engagement in der Quadratestadt. Insgesamt 147 000 Euro spendete die Stiftung im Rahmen des „Mensch miteinander!”-Wettbewerbs seit 2018.

Quelle Mannheimer Bürgerstiftung