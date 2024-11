Mannheim – Stadtteilbibliothek Vogelstang feiert 50-jähriges Jubiläum – Pionierarbeit in der Bildungs- und Kulturvermittlung wird gewürdigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 16. November, feierte die Stadtteilbücherei Vogelstang ihr 50-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1974 hat sich die kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek als wichtiger kultureller und sozialer Anlaufpunkt etabliert. Als erste ihrer Art in Mannheim legte die Zweigstelle Vogelstang den Grundstein für ein neuartiges Bildungskonzept, das Schulen und öffentliche Bibliotheken miteinander verzahnt und damit die Grundlagen für eine enge Verflechtung zwischen Bildung, Kultur und Gesellschaft geschaffen hat.

„Die Stadtteilbücherei Vogelstang leistet seit einem halben Jahrhundert einen unverzichtbaren Beitrag zur kulturellen Bildung und sozialen Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils”, erklärt Kulturbürgermeister Thorsten Riehle, der die Glückwünsche im Namen der Stadt Mannheim überbrachte. „Sie ist ein Ort des Lernens und der Begegnung, der generationenübergreifend wirkt und die Menschen verbindet. Mein besonderer Dank gilt dem Förderverein Stadtbibliothek Vogelstang e.V., dessen engagierte ehrenamtliche Arbeit den lebendigen Betrieb und die wertvolle Gemeinschaftsarbeit der Bücherei erst möglich macht.”

Anlässlich des Jubiläums betont auch Dr. Bernd Schmid-Ruhe, Leiter des Fachbereichs Bildung, wie wichtig es ist, diese Institution weiter zu unterstützen und ihre Arbeit im Stadtteil sichtbar zu machen: „Gerade in Zeiten wie diesen, in denen gesellschaftlicher Zusammenhalt und demokratische Werte oft auf die Probe gestellt werden, ist die Bedeutung der Bibliothek und deren Unterstützer umso wichtiger. Sie bietet nicht nur Zugang zu Wissen und Bildung, sondern fördert auch die kritische Auseinandersetzung und den Dialog.”

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Vogelstang und regelmäßigen Teilnahmen an den Kulturtagen Vogelstang trägt die Stadtteilbücherei zur kulturellen Vernetzung im Viertel bei und bereichert das gemeinschaftliche Leben. Für Kinder und Familien bietet die Bücherei ein umfangreiches Veranstaltungsangebot, darunter Lesungen, Konzerte und Kinderfeste.

Im Jahr 1970 beschloss der Kultur- und Schulausschuss den Ausbau des Zweigstellennetzes der Mannheimer Stadtbibliothek, was zur Eröffnung der Büchereien in Friedrichsfeld, Lindenhof und schließlich 1974 in Vogelstang führte. Die Stadtteilbücherei Vogelstang wurde dabei als erste kombinierte Schul- und öffentliche Bibliothek ihrer Art geschaffen und gilt seither als “bildendes Neuland”. Der damalige Kulturbürgermeister Manfred David beschrieb das Konzept als eine Pionierleistung, die neue Wege in der Bildungspolitik eröffnete und die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kultur und dem städtischen Leben fördert.

Mit einem Bestand von rund 18.000 Medien, acht Internet-Arbeitsplätzen, einem Familienbereich und zahlreichen Leseförderungsmaßnahmen leistet die Stadtteilbücherei auch heute wertvolle Bildungsarbeit. Besonders Schülerinnen und Schüler profitieren von der Schulbibliotheksarbeit und gezielten Angeboten wie Klassenführungen, Medienausstellungen und Bilderbuch-Kinos, die Kindern das Lesen und Lernen näherbringen. Die Vogelstang-Grundschule, enger Kooperationspartner der Stadtteilbibliothek, brachte sich auch in das Fest-Programm ein. Die 4. Klasse unter Leitung von Frau Schwarz und Frau Bittar sangen „ihrer” Bibliothek ein Geburtstagsständchen – und das gleich in mehreren Sprachen.

Die Stadtteilbücherei Vogelstang blickt nicht nur auf eine innovative Vergangenheit zurück, sondern auch in eine Zukunft, in der Bildung und Kultur weiterhin fest im Leben des Stadtteils verwurzelt bleiben.

Kontakt für weitere Informationen zur Stadtbibliothek Zweigstelle Vogelstang unter https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/stadtbibliothek.

Öffnungszeiten:

Montag: 13:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch: 10:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr

Donnerstag: 13:00 – 17:00 Uhr

Freitag: 10:00 – 13:00 Uhr