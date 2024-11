Mannheim – Nachhaltiges Verpacken zum Mitmachen” – Grüner Dienstag der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Durch Verpackungen kann gerade an Weihnachten viel Müll entstehen. Es gibt jedoch auch nachhaltige Alternativen. Mitarbeiter*innen der Stadtbibliothek Mannheim stellen am Dienstag, 26. November 2024, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1

nachhaltige Geschenkalternativen vor und erarbeiten weitere Ideen zusammen mit den Teilnehmer*innen.

Das Kollektiv Literatur Mannheim unterstützt außerdem bei der Formulierung individueller Weih¬nachtsgrüße, die beim Verschenken nicht fehlen dürfen.

Ein kleiner Erstbestand an Material ist vorhanden. Falls vorrätig können Papier- und Stoffreste, Geschirrtücher, gebrauchte Dekoration (z.B. Zapfen, Strohsterne, Bänder) gerne mitgebracht werden.

Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der „Grüne Dienstag” ist eine Plattform für alle, die Anregungen für das eigene Leben suchen, Neues kennenlernen und sich mit anderen austauschen wollen.

Alle Angebote im Bereich Nachhaltigkeit sowie Termine des Grünen Dienstags sind auf der Homepage der Stadtbibliothek unter der Rubrik „Nachhaltigkeit” zu finden.

