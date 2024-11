Mannheim – Junge Diakonie” lädt zum „Groschenmarkt” am 21. Dezember ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das von der Diakonie geführte Ehrenamtsprojekt für junge Menschen, veranstaltet kurz vor Weihnachten einen besonderen Flohmarkt: Am Samstag, den 21. Dezember, öffnet von 14 bis 18 Uhr der „Groschenmarkt” der „Jungen Diakonie”. Hier können Besucherinnen und Besucher gegen eine kleine Spende allerlei Schönes und Nützliches finden – von Kleidung und Geschirr über Möbel und Dekorationsartikel bis hin zu Spielsachen. Ziel des Groschenmarktes ist es, Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihren Liebsten Weihnachtsgeschenke zu machen oder ihr Zuhause zu dekorieren, ohne dass der Geldbeutel darunter leidet.

Doch der Groschenmarkt bietet noch mehr: Neben den vielen Second-Hand-Schätzen gibt es Punsch und Waffeln sowie frisch gebackene Pide aus dem mobilen Holzofen. Live-Musik sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre und macht den Groschenmarkt zu einem Ort, an dem alle willkommen sind und niemand einem Konsumzwang ausgesetzt ist. „Kommt einfach vorbei und bringt Eure Freundinnen und Freunde mit!”, lädt das Team der „Jungen Diakonie” ein.

Spenden gesucht

Gut erhaltene Sachspenden sind willkommen. Wer Kleidung, Geschirr, Dekoration, Schmuck, Spielsachen oder Möbel spenden möchte, kann diese an den folgenden Terminen in der Hafenkirche, Kirchenstraße 11, abgeben: am 26. November von 16 bis 21 Uhr und am 16. Dezember zwischen 16 und 20 Uhr. Ebenso werden Wachsreste aller Art gern angenommen, die in Jugendprojekten zu neuen Kerzen recycelt werden.

Erlös für Projekte der „Jungen Diakonie”

Der gesamte Erlös des Groschenmarktes kommt den Projekten der Jungen Diakonie zugute, darunter das Jugendprojekt „Crystal Queer” und eine Bildungsfahrt im kommenden Jahr für Jugendliche ins Europäische Parlament nach Straßburg.

Weitere Informationen zum Groschenmarkt und zur Arbeit der Jungen Diakonie sind unter www.diakonie-mannheim.de erhältlich. Kontakt: Junge Diakonie Mannheim, E-Mail: jd.mannheim@diakonie.ekiba.de.