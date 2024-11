Ludwigshafen – Vortrag über Urologische Tumortherapie an der VHS

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In den vergangenen Jahren hat sich die Diagnostik und

Therapie von urologischen Tumoren erheblich weiterentwickelt.

Studien zeigen, dass die Überlebenschancen von

Krebspatient*innen, die in zertifizierten Tumorzentren therapiert

werden, um bis zu 26 Prozent steigen im Vergleich zu

Behandlungen in nicht-zertifizierten Einrichtungen.

Dr. Christian Behr, Koordinator des Uroonkologischen Zentrums Rheinpfalz

am Klinikum Ludwigshafen, klärt im Vortrag "Urologische

Tumortherapie in einem zertifizierten Zentrum" am Donnerstag,

21. November 2024, um 18.30 Uhr an der Volkshochschule

Ludwigshafen (VHS) gemeinsam mit Maximilian Aernecke,

Urologe in Limburgerhof, und Dr. Gabriele Behr, Hausärztin in

Grünstadt, über interdisziplinäre und sektorenübergreifende

Zusammenarbeit in einem zertifizierten Zentrum auf.

Die Anzahl an Krebspatient*innen steigt weltweit; so auch im Bereich der

Urologie, zu der Erkrankungen der Niere, der Harnblase, von

Harnleiter und Harnröhre sowie der männlichen

Geschlechtsorgane zählen. Der Vortrag findet im Vortragssaal,

2. OG statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein