Ludwigshafen – Neujahrsempfang am ersten Advent – Protestantische Kirche für Ludwigshafen startet mit Gästen ins neue Kirchenjahr

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr – und der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen lädt zum traditionellen Neujahrsempfang ein.

Unter freiem Himmel wird am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, auf dem Lutherplatz gefeiert mit einer kleinen Andacht, in der Dekan Paul Metzger zurück- und vorausblickt. Auch Markus Jäckle, Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz, wird das Wort ergreifen. Anschließend ist Zeit zum Kennenlernen und Austausch am Lagerfeuer, mit Musik, warmen Getränken und leckeren Häppchen. Willkommen sind alle, die im Protestantischen Kirchenbezirk haupt- und ehrenamtlich tätig sind, ebenso Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter von Stadt, aus Politik und der Öffentlichkeit.

Um besser planen zu können, bittet das Dekanat um Anmeldung: Telefon 06 21 – 52 05 824, E-Mail dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de. Wer spontan kommt, ist ebenso willkommen.

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen