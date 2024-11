Heidelberg – Fernwärmeausbau in Heidelberg-Neuenheim geht in Schröderstraße West weiter

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Carola de Wit bleibt für weitere drei Jahre Bürgerbeauftragte der Stadt Heidelberg. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. November 2024 einstimmig beschlossen. Carola de Wit ist seit 1. Januar 2022 Bürgerbeauftragte der Stadt und tritt nun eine weitere Amtszeit als Vermittlerin zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft an. „Ich ... Mehr lesen »