Heidelberg – „Einen Schritt weiter“: Spannende Vorträge zur beruflichen Neuorientierung!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zehn Online-Workshops vom 25. November bis 6. Dezember – „Punkte mit dir“ am 27. November in der Arbeitsagentur Heidelberg – Der Arbeitsmarkt wird stetig dynamischer. Strukturwandel, Transformation und Digitalisierung hinterlassen ihre Spuren und verändern die Anforderungen an Beschäftigte. Wer mit der rasanten Entwicklung Schritt halten möchte, muss sich daher mitbewegen. Manchmal kommt man aber auch selbst an den Punkt, an dem man merkt, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist.

„Einen Schritt weiter“ geht es mit den Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Vom 25. November bis 6. Dezember behandeln zehn digitale Vorträge, die jeweils 90 Minuten dauern, verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung – von Weiterbildungsmöglichkeiten über Informationen zu Quereinstiegschancen bis hin zu Entscheidungstechniken ist alles dabei. Zudem heißt es am 27. November von 9 bis 12.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Heidelberg „Punkte mit dir! Entdecke neue Wege für die zweite Hälfte deines Berufslebens“. Der Workshop richtet sich an alle ab 45 Jahren, die neue berufliche Wege gehen möchten.

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://eveeno.com/einen-schritt-weiter-bbie-mrn. Fragen zu den Vorträgen oder dem Beratungsangebot können per Mail ans Team übermittelt werden: Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de. Infos zum Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg gibt es auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie.

Das Workshop-Programm

Montag, 25. November

9.30 Uhr: Entscheidung leicht gemacht: Entscheidungstechniken

Methoden zur beruflichen Entscheidungsfindung kennenlernen

Dienstag, 26. November

9.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf: Mit Weiterbildung zum Erfolg

Infos zu verschiedenen beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten erhalten

Mittwoch, 27. November

9 bis 12.30 Uhr: Punkte mit dir! Entdecke neue Wege für die zweite Hälfte deines Berufslebens

Dieser Workshop richtet sich an alle ab 45 Jahren, die wissen möchten, was in ihnen steckt, und neue berufliche Wege gehen wollen. Er findet in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69-71, im Raum 633/634 (6. Stock) statt.

Donnerstag, 28. November

13 Uhr: Selbstvermarktung für Introvertierte

Mit der Persönlichkeit punkten

17 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Ihre Stärken zählen

Die richtigen Fragen stellen und die eigenen Stärken kennenlernen

Freitag, 29. November

9.30 Uhr: Entscheidung leicht gemacht – Entscheidungstypen

Das eigene Entscheidungsverhalten kennenlernen und herausfinden, wie Faktoren dieses beeinflussen

Montag, 2. Dezember

9.30 Uhr: Quereinstieg – So kann es gelingen

In neue Berufsfelder einsteigen und im Job neu durchstarten

Dienstag, 3. Dezember

9.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Ihre Interessen im Blick

Interessen bewusst bei der Berufswegplanung einsetzen

Mittwoch, 4. Dezember

9.30 Uhr: Digitale Kompetenzen

Sich fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft machen und digitale Kompetenzen erweitern

Donnerstag, 5. Dezember

9.30 Uhr: Orientierung – So fange ich an

Lernen mit Veränderungen umzugehen und sich Ziele zu setzen

Freitag, 6. Dezember

9.30 Uhr: Beruflich qualifizieren: Ein Weg durch den Begriffsdschungel

Einen Überblick über die Arten der beruflichen Qualifizierung erhalten und lernen, das Selbsterkundungstool “Mein Now” gewinnbringend einzusetzen