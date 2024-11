Heidelberg – Carola de Wit bleibt Bürgerbeauftragte der Stadt – Neutrale Vermittlerin zwischen Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürgern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Carola de Wit bleibt für weitere drei Jahre Bürgerbeauftragte der Stadt Heidelberg. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. November 2024 einstimmig beschlossen. Carola de Wit ist seit 1. Januar 2022 Bürgerbeauftragte der Stadt und tritt nun eine weitere Amtszeit als Vermittlerin zwischen Stadtverwaltung und Bürgerschaft an. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen des Gemeinderates. Ich möchte auch in den kommenden drei Jahren gemeinsam mit meinem Team ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben und bei Konflikten mit der Stadtverwaltung vermitteln, um gemeinsam auch künftig gute Lösungen zu finden“, sagt die Bürgerbeauftragte Carola de Wit.

Neutral, unabhängig und direkt

Die Bürgerbeauftragte ist rein ehrenamtlich tätig und von der Stadtverwaltung völlig unabhängig. In ihrer Funktion als neutrale Vermittlerin ist die Bürgerbeauftragte direkte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger, die bei Unklarheiten oder Konflikten mit der Stadtverwaltung Unterstützung benötigen. Sie schließt Informationslücken, stellt Kontakte her und wirkt auf eine einvernehmliche Konfliktlösung hin. Es ist möglich, sich in jedem Stadium eines laufenden Verwaltungsverfahrens an die Bürgerbeauftragte zu wenden. Sie hat ein grundsätzlich uneingeschränktes Recht zur Akteneinsicht. Die Verwaltung ist gegenüber der Bürgerbeauftragten zur Auskunft verpflichtet.

Erweiterte Öffnungszeiten ab Januar 2025

Das Büro der Bürgerbeauftragten Carola de Wit im Rathaus, Marktplatz 10, ist per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de sowie unter der Telefonnummer 06221 58-10260 erreichbar. Es ist dienstags und mittwochs jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr geöffnet. Über Weihnachten ist das Büro vom 11. Dezember 2024 bis zum 3. Januar 2025 geschlossen. Ab dem 7. Januar 2025 steht das Büro der Bürgerbeauftragten wieder zur Verfügung – mit erweiterten Öffnungszeiten dienstags bis donnerstags jeweils von 9 bis 15 Uhr.