Rhein-Pfalz-Kreis – Volkstrauertag 2024 – Zentrale Gedenkstunde in Otterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Otterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Anlässlich des Volkstrauertags fand am Sonntag, 17. November am Ehrenmal in Otterstadt die zentrale Gedenkstunde des Rhein-Pfalz-Kreises statt. Nach der musikalischen Einleitung begrüßte Ortsbürgermeister Theo Böhm die Anwesenden, darunter neben Landrat Clemens Körner, Bundeswehr Oberst Stefan Weber, Martin Haller, Landtagsabgeordneter SPD und Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge sowie zahlreiche Gäste.

Landrat Clemens Körner erinnerte in seiner Rede an die Opfer von Krieg und Gewalt sowie an die Menschen, die ihr Leben für den Frieden geopfert haben.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer musste die Veranstaltung krankheitsbedingt absagen.

