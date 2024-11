Oggersheim/Frankenthal – Gemeinsame Mitteilung der Polizeiwache Oggersheim und der Polizeiinspektion Frankenthal zur Kontrolle von Fahrzeugen auf landwirtschaftlichen Wegen

Oggersheim/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die derzeitige Sperrung der B9 und die damit verbundenen Umleitungen führen rund um Frankenthal und Oggersheim, insbesondere zu Stoßzeiten, zu einer angespannten Verkehrssituation. Viele Verkehrsteilnehmer umfahren die Sperrung verbotenerweise über landwirtschaftliche Wege. Insbesondere in dem Bereich Oggersheim/Eppstein/Studernheim führt die Nutzung dieser “Abkürzung” zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern und dem Pkw-Verkehr. Die Polizei und die Stadtverwaltung Frankenthal erreichten viele Bürgerbeschwerden. Die Polizeiwache Oggersheim und die Polizeiinspektion Frankenthal führten aus diesem Grund in den letzten drei Wochen gezielte Kontrollen durch. Sowohl in den Stoßzeiten, als auch außerhalb der Stoßzeiten, wurde an verschiedenen Örtlichkeiten die Einhaltung des Durchfahrtverbots kontrolliert. Es konnten insgesamt 89 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet werden. Ein Verstoß zieht ein Verwarngeld von 50Euro nach sich. Die Kontrollmaßnahmen der beteiligten Dienststellen werden aufgrund der anhaltenden Beschwerdelage fortgeführt.

