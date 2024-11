Oftersheim – Betrunkener kommt von Fahrbahn ab

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 17.11.2024 gegen 04:00Uhr kam ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das verunfallte Fahrzeug und verständigte die Einsatzkräfte. Der 28-jährige Tesla-Fahrer war auf der Heidelberger Straße in Richtung B291 unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor und mit dem Telefonmast kollidierte. Anschließend kam er etwa 30 Meter weiter im Grünstreifen zum Stehen. Vor Ort konnten der 28-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrer unverletzt im Auto angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 28-Jährigen starken Alkoholgeruch fest, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Tesla war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf circa 25.000EUR. Die entstandenen Schäden am Telefonmast und dem Feld sind derzeit noch ungeklärt.

