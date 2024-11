Neustadt/Weinstraße – Fahrraddiebstahl – Tatortsuche

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18.11.2024 gegen 03:00 Uhr stoppte eine Streife der Bundespolizei Neustadt einen Radfahrer auf dem Radweg neben der B39 zwischen Geinsheim und der Einmündung zur Holiday-Park-Straße, da dieser ohne Licht unterwegs war. Da sich im Rahmen der Kontrolle Unstimmigkeiten ergaben, wurde eine Streife hiesiger Dienststelle hinzugezogen. Wie sich nun herausstellte, handelte es sich bei dem 42-jährigen Radfahrer um einen bekannten Fahrraddieb, der keine Angaben über die Herkunft seines Fahrrades machen konnte. Es besteht daher der Verdacht, dass er das Fahrrad in der näheren Umgebung entwendet hat. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Bei dem Rad handelt es sich um ein olivgrünes Herrenrad der Marke/des Typs ELOPS. Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

