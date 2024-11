Neckar-Odenwald-Kreis – Vermehrt Einbrüche, Diebstahl …

Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Ehrenmalstraße in Haßmersheim verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 29. Oktober und dem 17. November Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Dort erbeuteten sie mehrere Gegenstände, deren Wert aktuell noch nicht genau beziffert werden kann. Auch in der Mosbacher Arnold-Janssen-Straße schlugen Einbrecher zu. Sie drangen vergangenen Freitag zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr in ein dortiges Wohnhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 062618090 entgegen. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen dem 11. November und dem 17.November gewaltsam in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Amorbacher Straße in Mudau ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

