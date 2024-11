Mutterstadt – Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern – Ausstellungseröffnung im Wadgasserhof – „Mit dem Pfalzpreis für Kunsthandwerk will der Bezirksverband Pfalz in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer der Pfalz das kunsthandwerkliche Schaffen in der Region pflegen und fördern”, sagte Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld bei der Eröffnung der Ausstellung zum Pfalzpreis. Sie lenke die Aufmerksamkeit auf das aktuelle und lebendige Kunsthandwerk in der ... Mehr lesen »