Mannheim – VIDEO NACHTRAG – Schwerverletzte Person bei Straßenbahnunfall

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Montag, 18.11.2024, wird eine in Neuhofen wohnende 58-Jährige vermisst. Sie wurde am 15.11.2024 zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Neuhofen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste ist mit einem weißem Toyota Yaris mit dem amtlichen Kennzeichen RP-DR-293 unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 58-Jährige in einer hilflosen Lage ... Mehr lesen »