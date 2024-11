Mannheim – Stadt gerüstet für den Winterdienst

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim ist bereit für den Winterdienst. Insbesondere die Brücken müssen bereits bei Temperaturen knapp über 0°C kontrolliert werden. Dementsprechend sind die Fahrzeuge startklar, die Streugutlager aufgefüllt und die Einsatzpläne stehen.

„Seit 1. November stehen wir im ständigen Kontakt mit dem Wetterdienst und analysieren die Daten der Glättemeldeanlage auf der Kurt-Schumacher-Brücke. Sobald die Prognosen überfrierende Nässe oder Schneefall vorhersagen, alarmieren wir unsere Rufbereitschaft”, so Markus Roeingh Betriebsleiter des Stadtraumservice Mannheim. Für die nötigen Streumittel ist gesorgt: Rund 1500 Tonnen Streusalz und 50 Tonnen Splitt lagern im Betriebshof der Stadtreinigung. Weitere 2000 Tonnen Salz können kurzfristig beim Lieferanten abgerufen werden.

Circa 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Schnee und Eis den Winterdienst unterstützen, sind in Bereitschaft. Bei einem Wintereinbruch sind die Fahrer mit ihren Streufahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz, denn die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer insbesondere im fließenden Verkehr hat höchste Priorität. „Bei starkem Schneefall befreien wir zuerst wichtige Verkehrswege, Brücken und Kreuzungsbereiche von Schnee und Eis. Damit gewährleisten wir einen sicheren Weg zur Arbeit”, erklärt René Bison, Abteilungsleiter der Stadtreinigung. Nach den verkehrswichtigen Straßen folgen weitere Straßen und Plätze, deren Reihenfolge anhand einer Prioritätenliste und akuter Meldungen abgearbeitet wird. Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Radverkehrs werden der Radschnellweg Mannheim-Weinheim auf dem Spinelli-Gelände/Feudenheimer Au und andere Hauptachsen des Radverkehrs im Einsatzfall in der höchsten Prioritätsstufe geräumt und gestreut.

Bei Schneefall und Glätte kann es trotz Einsatz des Winterdienstes zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Daher ist erhöhte Vorsicht und eine an die Verkehrsbedingungen angepasste Fahrweise geboten, um Unfälle zu vermeiden. Sowohl Kraftfahrzeuge, als auch Fahrräder müssen jederzeit, auch bei Eis und Schnee, verkehrssicher sein.

Bilanz Winter 2023 / 2024

Im vergangenen Winter gab es an insgesamt fünf Tagen Volleinsätze mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bereitschaft. An jeweils zwei Tagen musste der Volleinsatz wegen Schneefall und wegen Reifglätte und an einem Tag aufgrund Eisregens geleistet werden. Zudem werden Kontrolleinsätze im gesamten Stadtgebiet gefahren, wenn die Temperaturen nahe des Gefrierpunktes liegen. Im vergangenen Winter war dies an 29 Tagen der Fall.

Auch Bürgerschaft in der Pflicht

Winterdienst ist eine Gemeinschaftsleistung, bei der sowohl die Stadt Mannheim als auch die Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht sind. Auf Straßen und öffentlichen Plätzen oder Gehwegen kommt der kommunale Winterdienst seiner gesetzlich vorgeschriebenen Reinigungs- und Verkehrssicherungspflicht nach. Die Bürger müssen die an ihr Grundstück anliegenden Gehwege, kombinierte Fuß- und Radwege sowie entsprechende Flächen am Rand der Fahrbahn, Fußgängerbereichen und verkehrsberuhigten Bereichen von Schnee und Eis räumen. Näheres kann man der Gehwegreinigungsatzung entnehmen. Die Satzung und einen mehrsprachigen Flyer gibt es über die Homepage der Stadt Mannheim unter www.mannheim.de Stichwort „Winterdienst” als Download.

Damit die Müllwerker alle Abfalltonnen sicher vom Standplatz zum Müllsammelfahrzeug und zurück rollen können, muss bei Eis und Schnee unbedingt der Zugang zur Straße geräumt oder mit abstumpfenden Mitteln gestreut sein. Dies gehört zu den Pflichten der Anlieger. Türen von Behälterboxen und auch Tonnendeckel müssen außerdem rechtzeitig vor dem Abfuhrtermin enteist werden. Es ist auch zu beachten, dass eingefrorene Mülltonnen nicht immer komplett entleert werden können.

Quelle Stadt Mannheim / Foto Daniel Lukac