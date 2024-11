Mannheim – Lesbisch-schwules Adventskaffee im SeniorenTreff Mannheim-Mitte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie auch in den vergangenen Jahren veranstaltet der SeniorenTreff Mannheim-Mitte in der Vorweihnachtszeit traditionell ein lesbisch-schwules Adventskaffee für Menschen ab 50 Jahren. Am Mittwoch, 11. Dezember, ab 14:30 Uhr, gibt es die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen gemütlich den Nachmittag zu genießen, sich auszutauschen und – bei Interesse – ab 17 Uhr gemeinsam den Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Um eine Voranmeldung bis spätestens Dienstag, 10. Dezember, unter 0621-28310 (Ansprechpartner Achmed Missoum) wird gebeten.

Veranstaltungsort: SeniorenTreff Innenstadt Mitte, P7, 4 (Kurfürstenpassage 2. OG, Eingang auf der Seite Fressgasse), 68151 Mannheim