Mannheim – Eine Hommage an Mond und Nacht – Benefizkonzert des Mannheimer Klarinettenquartetts für das Projekt „LU can learn” am 8.12.24n

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist eine klangvolle Einstimmung auf die Adventszeit: Am Sonntag, 8. Dezember 2024, spielt das Mannheimer Klarinettenquartett unter der Leitung von Ralf Schwarz ein Benefizkonzert zugunsten des Projekts „LU can learn”. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) und bietet eine musikalische Hommage an Mond und Nacht sowie Informationen über „LU can learn”. Das Projekt „LU can learn” ist eine Kooperation der Stiftung Jugend.Hafen und des Heinrich-Pesch-Hauses. Es bereitet junge Menschen auf das Nachholen ihres Schulabschlusses durch die „Nichtschülerprüfung” vor und unterstützt sie in ihren herausfordernden Lebenssituationen. Die Förderung der Schulabbrecher*innen wird seit April diesen Jahres von ehrenamtlichen Lehrkräften in den Räumlichkeiten des Heinrich-Pesch-Hauses umgesetzt. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten des Projekts „LU can learn” wird gebeten.

Quelle

Bild: Mannheimer Klarinettenquartett