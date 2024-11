Mannheim – Bülent Ceylan spendet 30 Lagerungskissen für Frühgeborene

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. 30 Lagerungskissen im Gesamtwert von 2.500 Euro hat die „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ dem „Elternkreis Frühgeborene und kranke Neugeborene Mannheim e.V.“ übergeben.





Heute Vormittag übergab Bülent Ceylan persönlich die Spende (Schlafhände) im Kinderzentrum der Universitätsklinikum Mannheim.

Die neuen Lagerungskissen kommen bei kranken Früh- und Neugeborenen auf der spezialisierten Kinder-Intensivstation der Klinik für Neonatologie zum Einsatz.In einer bewegenden Geste aus Solidarität und Anerkennung übergab Bülent Ceylan nochmal zusätzlich eine private Spende in Höhe von 5.000 Euro.

In den vergangenen Jahren hat die „Bülent Ceylan für Kinder Stiftung“ insgesamt 115.000 Euro an den Elternkreis gespendet.Dafür und für das großartige Engagement bedankte sich der Elternkreis ganz herzlich.



Ein Interview mit Bülent Ceylan finden Sie auf Facebook

oder auf Instagram.

Quelle UMM Mannheim Fotos MRN-News