Mainz – Erster Rheinland-Pfälzischer Sparkassentag:Ein starkes Zeichen für Sicherheit, Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung

Mainz – Unter dem Motto „Sicher. Nachhaltig. Gemeinsam. Die Sparkassen in Rheinland-Pfalz” fand in Mainz der 1. Rheinland-Pfälzische Sparkassentag statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Sparkassen-Finanzgruppe eingeladen waren, standen die Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Neben der großen Bedeutung für die Sparkassen bot die Veranstaltung den knapp 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform für den Austausch über die angesagte Zukunftsthemen und deren Be-

deutung für Gesellschaft und Wirtschaft. Thomas Hirsch, Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz: „Krisenzeiten sind Sparkassenzeiten. Auch in der aktuell herausfordernden Zeit stehen die Sparkassen als Stabilitätsanker bereit,um gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen zu finden.“

Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt würdigte in ihrem Grußwort die wichtige Rolle der Sparkassen für die Menschen und die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. „Sparkassen sind stark in Krisen – das haben sie auch in den letzten Jahren wieder bewiesen. Fachkräftemangel, hohe Energiekosten und gestörte Lieferketten ha-

ben ihre Spuren hinterlassen. In solchen Zeiten haben Kundinnen und Kunden mit den Sparkassen als zuverlässige Finanzierungspartner einen konstanten Partner und stabilisierenden Faktor an ihrer Seite“, so die Wirtschaftsministerin.

Einen besonderen Akzent setzte Dr. Matthias Bergner, Geschäftsführer des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe, indem er die langjährige Stabilität des Sicherungssystems betonte. „Die finanzielle Sicherheit und das Vertrauen unserer Kunden sind für uns von höchster Bedeutung“, erläuterte Dr. Bergner. In einer spannenden Keynote gab Mark T. Hofmann, Cyber-Profiler und Experte für

Verhaltensanalyse, Einblicke in das Verhaltensprofiling und die Gefahrenabwehr im digitalen Raum. „Computer sind zwar die Waffen, doch die Täter und Opfer sind die Menschen“, stellte Hofmann klar. Seine Tipps zur Cybersicherheit fanden großen Anklang und sorgten für Diskussionen unter den Gästen. Cybersicherheit im digitalen Zeitalter: Bedrohungen nehmen rasant zu

Die Bedeutung der Sicherheit wurde im Rahmen einer Panel-Diskussion weiter vertieft, an der neben Innenminister Michael Ebling auch Detlef Klage, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik GmbH und Peter Schulz-Kraus, Prokurist der SECUION Rheinland-Pfalz GmbH, teilnahmen. „Die Bedrohung im Cyberraum ist so hoch wie nie zuvor“, erklärte Detlef Klage und wies auf die Verdopplung der Phishing-Kampagnen und DDoS-Attacken in den letzten Jahren hin.

Zuvor betonte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling: „Die Bedrohung aus dem Cyberraum wächst täglich – es geht längst nicht mehr nur um vereinzelt auftretende Angriffe, sondern um eine dauerhafte und reale Gefahr für unsere Wirtschaft, unsere Infrastruktur und unsere Gesellschaft. Was wir brauchen ist eine spezialiserte Bundesbehörde, die gezielt auf diese neuen Herausforderun-

gen reagiert. Meine Bitte: Nehmen Sie diese Entwicklungen ernst, sie sind da und

real in dieser Welt angekommen.“

Zukunft des Wohnens: Wie nachhaltiger Wohnungsbau trotz Hürden gelingen kann

In einer weiteren Diskussionsrunde beleuchteten Finanzministerin Doris Ahnen,Marion Mai, Vorständin der LBS Süd und Lisa Diener, Geschäftsführende Direktorin des Städtetags Rheinland-Pfalz, die aktuellen Herausforderungen im Bereich des nachhaltigen Wohnungsbaus. Marion Mai wies auf den alarmierenden Rück-

gang der Baugenehmigungen und die sinkende Wohneigentumsbildung hin.

„Viele Menschen träumen von den eigenen vier Wänden, doch die steigenden Investitionskosten und die Anforderungen an energetische Sanierungen machen dies immer schwieriger“, so Mai.

Zuvor gab Finanzministerin Doris Ahnen Impulse, was bei der Gestaltung von Wohnraum in Rheinland-Pfalz beachtet werden muss. Bezahlbarer Wohnraum müsse in allen Facetten in den Regionen abbildbar sein, denn dies sei die Voraus-setzung, dass Wohnen nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land attraktiv

bleibe. Neben der Gestaltung und Erweiterung von Ortschaften stehe auch die Beibehaltung historischer Ortskerne im Fokus, um allen Generationen einen attraktiven Lebensort geben zu können, so Ahnen

Engagement für Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung

Die Rolle der Sparkassen für nachhaltige regionale Entwicklung wurde zudem durch Rolf Stahlhofen, UN-Botschafter, Gründer der Stiftung „Water Is Right“ und Musiker, hervorgehoben. In einer musikalischen Keynote betonte Stahlhofen die Bedeutung von Gemeinschaft und sozialem Zusammenhalt: „Wir sind alle Teile

einer großen Menschheitsfamilie und müssen zusammenhalten.“ Die Stiftung setzt sich dafür ein, sauberes Wasser als Menschenrecht zugänglich zu machen und hat weltweit bereits 24 Projekte umgesetzt. Ingo Speich, Leiter für Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, sprach zur Bedeutung

von Nachhaltigkeit angesichts globaler Spannungen. „Nachhaltigkeit ist mehr als ein Trend – sie ist unsere Verantwortung für zukünftige Generationen“, erklärte Speich

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Vortrag von Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns und Präsident des Verbands öffentli-cher Versicherer (VöV), der die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie der Versicherungsbranche vorstellte. „Nachhaltigkeit bedeutet, langfristig Verantwortung zu übernehmen und unseren Kundinnen und Kunden Sicherheit zu bieten“, erklärte Dr. Breuer. „Als öffentlicher Versicherer setzen wir uns mit klaren Zielen für eine zukunftsfähige Wirtschaft ein. Unsere Versicherungsprodukte sollen den Weg in eine umweltfreundlichere Zukunft unterstützen.“ Dieser langfristige Ansatz, so Dr. Breuer, sei die Basis dafür, auch kommende Generationen abzusichern

und den Menschen eine verlässliche Perspektive zu bieten.

Durch das Programm führte die bekannte TV-Moderatorin Patricia Küll, die mit ihrer Moderation den abwechslungsreichen und informativen Tag begleitete. Zu den Rednerinnen und Rednern des Tages gehörten außerdem Dr. Marcus Walden, Präsident der IHK für Rheinhessen und Vorstandsvorsitzender der Rheinhessen-

Sparkasse, Barbara Roth, Winzerin und Gutsleiterin des Wein- und Sektgutes Wilhelmshof, und Helmut Schleweis, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation. Ihre Beiträge unterstrichen die Bedeutung von Sicherheit, Nachhaltigkeit und regionaler Verantwortung als

Kernanliegen der Sparkassen in Rheinland-Pfalz.

Verabschiedung des Verbandsvorsitzenden Dr. Fritz Brechtel

Ein emotionaler Moment der Veranstaltung war die Verabschiedung von Dr. Fritz Brechtel, Landrat des Landkreises Germersheim und Verbandsvorsitzender des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, der Ende des Monats in den Ruhestand tritt. Der erste und zweite stellvertretende Verbandsvorsitzende des SVRP, David

Langner (OB Stadt Koblenz) und Dieter Zimmermann (Landesobmann und Sparkassendirektor der Kreissparkasse Ahrweiler) sowie Verbandspräsident Thomas Hirsch und Roman Frank, Geschäftsführer des SVRP) ehrten den scheidenden Ver-bandsvorsitzenden, der seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Engagement und

Weitsicht die Entwicklung der Sparkassen in Rheinland-Pfalz mitgestaltet hat.

Ein starkes Signal für die Region und die Menschen in Rheinland-Pfalz

Mit dem ersten Sparkassentag setzte der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz ein starkes Zeichen für sein Engagement in der Region und den Schulterschluss mit den Kommunen. Thomas Hirsch, Präsident des Sparkassenverbandes, fasste den Erfolg des Tages treffend zusammen: „Dieser Tag hat gezeigt, dass Sparkassen nicht nur Finanzinstitute sind, sondern verlässliche Partner für die Menschen und

die Wirtschaft vor Ort. Unser Engagement gilt nicht allein den Zahlen – es geht um das Leben und die Zukunft der Menschen in Rheinland-Pfalz, darum, unsere Gemeinden zu stärken und nachhaltige Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden.

Hirsch betonte weiter: „Weil es um mehr als Geld geht, übernehmen wir Verantwortung für die Region und für kommende Generationen. Der Sparkassentag verdeutlicht unseren Anspruch, immer wieder Wege zu finden, wie wir gemeinsam mit Kommunen, Wirtschaft und Bürgern die Grundlagen für eine sichere und le-

benswerte Zukunft schaffen können.“ Der Sparkassentag stärkte den Austausch und die Vernetzung der Sparkassen und Kommunen und bekräftigte die Werte des Sparkassenverbandes: Transparenz, Kundennähe und die Förderung des regionalen Wirtschaftsgeschehens – Werte, die fest in der Tradition der Sparkassen

in Rheinland-Pfalz verankert sind.

Über den Sparkassenverband Rheinland-Pfalz (SVRP)

Der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz (SVRP) ist der regionale Dachverband für seine 20 rheinland-pfälzischen Sparkassen und deren kommunalen Träger. Er vertritt die rheinland-pfälzischen Sparkassen gegenüber Politik, Verbundpartnern und Öffentlichkeit, berät sie bei rechtlichen, geschäftspolitischen und bankfachlichen Themen und unterstützt sie bei der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags.

Als einer der 12 regionalen Sparkassen- und Giroverbände in Deutschland ist der

SVRP Teil der größten Finanzgruppe Europas. Zum Sparkassenverband Rhein-land-Pfalz gehören die Verbandsgeschäftsstelle, die Prüfungsstelle und die Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus hält der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz auch Beteiligungen an Verbundunternehmen

Auf dem Foto sind zu sehen (v.l.n.r.): Roman Frank (Geschäftsführer SVRP), Thomas Hirsch (Präsident SVRP), Landrat Dr. Fritz Brechtel (Verbandsvorsitzender SVRP), David Langner (stv. Verbandsvorsitzender SVRP) und Dieter Zimmermann (Landesobmann)

