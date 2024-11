Ludwigshafen – Kosten sparen mit dem Haushaltsbuch-Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat den Klassiker neu aufgelegt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (VZ-RLP / 18.11.2024) Wenn es am Monatsende eng wird in der Haushaltskasse, liegt das nicht selten an einem geringen Einkommen. Häufig sind aber auch die Ausgaben dauerhaft zu hoch, oder es fehlt an Planung. Besonders Haushalte mit niedrigem Einkommen müssen noch genauer hinschauen und vorausschauender handeln. Denn tägliche kleine Ausgaben für Drogerieartikel oder den Snack zwischendurch können sich am Monatsende zu erstaunlichen Höhen summieren – und wer die vierteljährliche oder halbjährliche Abbuchung von Versicherungs- oder Rundfunkbeiträgen vergisst, landet schnell in den roten Zahlen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat deshalb einen Klassiker neu aufgelegt: das Haushaltsbuch.

Zwar sind zahlreiche entsprechende Apps für Smartphone oder Notebook auf dem Markt, trotzdem bevorzugen viele Menschen noch die Schriftform – sei es aus Angst vor Datenmissbrauch oder digitaler Unlust. Das neu aufgelegte Haushaltsbuch kommt mit zahlreichen Einspartipps und Adressen zu kostengünstigen oder kostenlosen Hilfe- und Beratungsmöglichkeiten. Das Heft wird kostenlos in allen Verbraucherberatungsstellen ausgegeben. Postversand für ein Heft erfolgt gegen Einsendung von 1,60 Euro (1,80 Euro ab Januar 2025) in Briefmarken an die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Postfach 4107 in 55031 Mainz.

Am 12. Dezember findet um 17:00 Uhr ein Web-Seminar zu dem Thema statt. Ein Berater der Verbraucherzentrale erklärt in dem Online-Vortrag, wie man sich Schritt für Schritt einen Überblick über die eigenen Finanzen verschaffen, Kostenfresser entlarven und Sparpotenziale nutzen kann. Dabei werden Ausgaben für die Ernährung genauso unter die Lupe genommen wie Ausgaben für Energie, Verträge oder Versicherungen. Eine Anmeldung ist möglich auf der Internetseite der Verbraucherzentrale.

Quelle VZ-RLP