Limburgerhof – Alkoholisierter brüllt “Nazi-Parolen”

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen, gegen 07:40 Uhr, wurde ein offensichtlich alkoholisierter Mann bei der Polizei gemeldet, der in einer Bäckerei in der Speyerer Straße “Nazi-Parolen”, unter anderen “Sieg Heil” gerufen habe. In der Nähe dieser Bäckerei konnte dann ein 41-jähriger aus Weinheim angetroffen werden, auf den die zuvor abgegebene Personenbeschreibung passte. Da er sich auch den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv verhielt, wurden ihm vor Ort Handfesseln angelegt. Da ihn dies immer noch nicht beruhigte und er weiterhin aggressiv war, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Dort angekommen beleidigte er zudem die eingesetzten Beamten, unter anderem als “Nazis”. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Den 41-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung. Der Mann ist in Baden-Württemberg bereits mehrfach in ähnlicher Weise in Erscheinung getreten und möglicherweise psychisch krank.

