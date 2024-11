Landau – Stoppschild kontrolliert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.11.2024 wurde am Vormittag eine Standkontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau in der Zweibrücker Straße / Ecke Weißenburger Straße in Landau am dortigen Stoppschild durchgeführt. Innerhalb von einer Stunde mussten zehn Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie das Stoppschild missachteten. Ein Weiterer Verkehrsteilnehmer wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da er nicht angeschnallt war. Zudem wurden zwei Mängelberichte ausgestellt.

