Landau – Nikolausschwimmen im Freizeitbad LA OLA – Wasserwelt bleibt geschlossen – Saunalandschaft an diesem Tag geöffnet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 30. November, veranstaltet der Schwimm- und Sportclub ASV Landau e.V. im Freizeitbad LA OLA sein alljährliches Nikolausschwimmen. Die Betriebsleitung des Bades teilt mit, dass aufgrund dieser Veranstaltung der komplette Wasserweltbereich des Freizeitbades LA OLA an diesem Tag für den Schwimmwettkampf reserviert ist. Die Saunalandschaft ist zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Aufgrund der Einschränkungen in der Wasserwelt bieten wir den Saunagästen an diesem Tag 20 Prozent Rabatt auf die Tageskarte.

www.la-ola.de

Bildquelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH,

Fotografie Britta Hoff