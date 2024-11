Landau – Gelbe Säcke werden ab sofort und bis Ende des Jahres an alle Haushalte im Kreis Südliche Weinstraße verteilt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) -Ab sofort und bis Ende Dezember verteilt das vom Landkreis Südliche Weinstraße beauftragte Entsorgungsunternehmen Remondis GmbH aus Edenkoben die Jahresmenge an gelben Wertstoffsäcken – zwei Rollen zu je 13 Säcken – an alle Haushalte im Kreis SÜW. In den Gelben Säcken werden sogenannte Leichtverpackungen gesammelt. Dazu gehören unter anderem Verpackungen aus Kunststoff, Dosen, Folien, Getränkeverpackungen und Ähnliches, kurz gesagt alle Verpackungen, die nicht aus Glas, Papier, Pappe oder Kartonagen bestehen.

Die Firma Remondis holt ab 2025 erstmals nicht nur Rest-, Bio- und Papiermüll im Kreis SÜW ab, sondern auch die Gelben Säcke – und zwar als Vertragspartner der Dualen Systeme, ein bundesweit agierendes Konsortium, das für Beschaffung und Verteilung sowie fürs Einsammeln und Abholen bis hin zur Verwertung des Inhalts verantwortlich ist. Bereits vorab wird Remondis die Wertstoffsäcke an die Haushalte verteilen.

Wer bis Anfang 2025 keine gelben Säcke erhalten hat, kann sich telefonisch bei Remondis melden unter 06323 805-202.