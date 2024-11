Kaiserslautern – Querschnitt des kunsthandwerklichen Schaffens

Kaiserslautern – Ausstellungseröffnung im Wadgasserhof – „Mit dem Pfalzpreis für Kunsthandwerk will der Bezirksverband Pfalz in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer der Pfalz das kunsthandwerkliche Schaffen in der Region pflegen und fördern”, sagte Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld bei der Eröffnung der Ausstellung zum Pfalzpreis. Sie lenke die Aufmerksamkeit auf das aktuelle und lebendige Kunsthandwerk in der Pfalz und zeige, welch hohes Niveau die Region hervorbringe. Für die Ausstellung habe die mit Fachleuten besetzte Jury 41 Werke von 15 Hauptpreis- und 5 Nachwuchspreiskandidatinnen und -kandidaten aus den Bereichen Schmuck- und Edelsteingestaltung, Edelsteinschleiferei, Holzbearbeitung, Keramik und Instrumentenbau ausgewählt.

Sie präsentiere „lebendiges und modernes Kunsthandwerk, gelungen und ansprechend”. So der Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, Dirk Fischer. Hinter einem modernen Design verberge sich oft mit Raffinesse und Perfektion Gefertigtes. Die Kunsthanderkerinnen und Kunsthandwerker hätten „verschiedene Materialien in Schönes und Nützliches verwandelt”. Die Arbeiten seien mit „Herz, Kopf und Hand” entstanden. Das Kunsthandwerk verbinde Menschen, bewahre Traditionen und entwickele Innovationen. „Die Ausstellung zeigt eine Vielfalt des kunsthandwerklichen Schaffens in der Pfalz.” Ihlenfeld und Fischer dankten der Jury für ihre intensive Auseinandersetzung und dem Stadtmuseum Kaiserslautern für die Überlassung des Wadgasserhofs. Beide waren sich einig, dass es dem Lebenswerkpreisträger, dem Dechslermeister und Diplomdesigner Heinrich Andreas Schilling, der Pfalzpreisträgerin, der Keramikerin Mi Sook Hwang, und dem Nachwuchspreisträger, dem Tischler Leon Wegener, gelungen sei, besondere Werke zu schaffen. Dr. Bernd Klesmann, Leiter des Stadtmuseums, lobte die schönen und unterschiedlichen Objekte und wies darauf hin, dass im Foyer des Wadgasserhofs auch Keramiken von Lotte Reimers ausgestellt seien, die 2014 mit dem Lebenswerkpreis des Bezirksverbands Pfalz geehrt worden sei.

Die Ausstellung ist bis 15. Dezember im Wadgasserhof des Stadtmuseums in Kaiserslautern, Steinstraße 55, mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 zu sehen (Eintritt frei).

Foto:Lobten das Niveau des kunsthandwerklichen Schaffens in der Region (von links): Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld, Dr. Bernd Klesmann, Leiter des Stadtmuseums – Wadgasserhofs, und Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz

Quelle Text und Fotos Bezirksverband Pfalz