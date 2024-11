Hockenheim – Sperrung Rad- und Fußweg am Kraichbach

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 20. November, und am Donnerstag, den 21. November, werden am Kraichbach entlang der Reilinger Straße Baumpflegearbeiten durchgeführt. Da bei den Arbeiten unter anderem Großgeräte wie Bagger, LKWs und Häcksler eingesetzt werden, kann der Weg aus Sicherheitsgründen weder von Fußgängern, noch von sonstigen Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Für den Zeitraum der Arbeiten bleibt der Rad- sowie der Fußweg voll gesperrt. Eine Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Die Baumpflegemaßnahmen umfassen unter anderem eine Kroneneinkürzung der aktuell circa 30 Meter hohen Säulen-Pappel (Populus nigra “italca“). Eine Kürzung der Baumkronen um insgesamt circa 30 Prozent ist notwendig, um die Verkehrssicherheit der Bäume zu gewährleisten.

