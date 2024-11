Hettenleidelheim – Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hettenleidelheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag den 15.11.2024 Zugang in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Turnhallenstraße in 67310 Hettenleidelheim. Aus der Wohnung wurde letztlich Schmuck im Wert von 2000 Euro entwendet. Diesen Umstand musste der 60-jährige Geschädigte feststellen, als dieser gegen 17:30 Uhr nach Hause kam. An der Wohnungseingangstür, welche nicht abgeschlossen war, konnten keine Aufbruchspuren/ Beschädigungen festgestellt werden. Die Tatortaufnahme erfolgte durch den Kriminaldauerdienst. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

